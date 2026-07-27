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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmiererei in Unterführung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntagabend gegen 20 Uhr mehrere Farbschmierereien in einer Unterführung in der Mannheimer Straße.

Die Täterin oder der Täter bemalte ersten Ermittlungen zufolge die Wand neben dem dortigen Aufzug mit einem Permanentmarker und flüchtete anschließend.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen zur Täterin oder zum Täter aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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