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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schaufenster in der Hauptstraße beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkanbieters in der Hauptstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde am Samstag um kurz nach 1 Uhr mehrfach und heftig mit einem Gegenstand gegen das Sicherheitsglas des Schaufensters geschlagen. Dadurch wurde die Alarmanlage des Geschäfts aktiv. Trotz der Schäden ging das Fenster nicht zu Bruch. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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