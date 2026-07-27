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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Freitag, 24.07.2026, gegen 15:30 Uhr, bis Sonntag, 26.07.2026, gegen 10:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Daimlerstraße in Eppelheim ein.

Die Unbekannten verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren brachen sie gewaltsam das Büro auf und entwendeten daraus etwa 600 Euro Bargeld.

Der Polizeiposten Eppelheim des Polizeireviers Heidelberg-Süd führt die Ermittlungen wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Daimlerstraße in Eppelheim gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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