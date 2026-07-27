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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Bäckerei - Täter flüchten mit Tresor im Einkaufswagen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags, 27.07.2026, drangen zwischen 02:30 Uhr und 02:40 Uhr bislang unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Hafenstraße im Mannheimer Stadtteil Jungbusch ein.

Aus dem Geschäft entwendeten die Unbekannten einen Tresor. Diesen verluden sie in einen Einkaufswagen und flüchteten damit fußläufig in Richtung Beilstraße/Jungbuschstraße. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Täter bei ihrer Flucht mit dem Einkaufswagen beobachten konnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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