Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Flächenbrand an der Max-Planck Straße, PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6321497, kam es gegen 14:48 Uhr zu einem Flächenbrand im Bereich der Diffenestraße / Max-Planck-Straße. Aus bisher unbekannter Ursache entwickelte sich rasch ein größerer Flächenbrand der auch angrenzende Gebäude bedrohte. Es gelang der Feuerwehr die weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Trotzdem sind ca. 30 Hektar an Feld- und Grünfläche abgebrannt. Insgesamt waren 150 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz, unterstützt von starken Kräften der Polizei. Derzeit sind noch Löscharbeiten an zwei größeren Glutnestern am Laufen, die vermutlich auch noch die ganze Nacht andauern werden. Verletzt wurden bei dem Einsatz keine Personen. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Aufgrund der Löscharbeiten wurde ein Fest am Tierheim auf der Feudenheimer Insel aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Die ca. 150 Besucher konnten aber sicher an der Brandstelle vorbei geleitet werden. Für die Tiere im Tierheim bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

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