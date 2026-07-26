Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus, PM 2

Plankstadt (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6321495), kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass eine Wohnung im 2. Stock im Vollbrand stand. Die Feuerwehr hat den Brand zwischenzeitlich gelöscht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Personen sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 - 100.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell