POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Flächenbrand an der Max-Plank Straße
Mannheim (ots)
Derzeit kommt es zu einem größeren Flächenbrand an der Max-Planck Straße in Mannheim. Hierdurch kommt es auch zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feruerwehr und Polizei sind bereits im Einsatz.
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