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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Flächenbrand an der Max-Plank Straße

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es zu einem größeren Flächenbrand an der Max-Planck Straße in Mannheim. Hierdurch kommt es auch zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feruerwehr und Polizei sind bereits im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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