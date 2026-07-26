POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchentwircklung in Mehrfamilienhaus, PM 1
Plankstadt (ots)
Aktuell kommt es zum Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten in Plankstadt, im Brühler Weg. Dort kommt es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Brühler Weg weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.
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