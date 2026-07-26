POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchentwircklung in Mehrfamilienhaus, PM 1

Mannheim (ots) - Am frühen Sonntag, den 26.07.2026, gegen 01:00 Uhr, ging bei der Leitstelle der Polizei ein Notruf über ein Körperverletzungsdelikt im Bereich des Rheinauer Marktplatzes ein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 57-jährigen Mann und fünf bis ...

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