Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Marktplatz Rheinau, Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntag, den 26.07.2026, gegen 01:00 Uhr, ging bei der Leitstelle der Polizei ein Notruf über ein Körperverletzungsdelikt im Bereich des Rheinauer Marktplatzes ein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 57-jährigen Mann und fünf bis sechs bislang unbekannten Tatverdächtigen gekommen sein. Beim Eintreffen der Polizeikräfte wies der Geschädigte Schürf- und Kratzwunden am rechten Unterarm sowie im Gesicht auf. Er musste vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Mehrere Personen konnten die Tat beobachten, aber aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse nur unzureichende Täterbeschreibungen abgeben. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um männliche Personen im Alter von etwa Anfang 20 gehandelt haben, die dunkle Bekleidung trugen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im näheren Umfeld verlief zunächst ohne Erfolg. Weitere Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter der Telefonnummer 0621-876820 in Verbindung zu setzen.

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