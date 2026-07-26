Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 58-Jähriger fällt durch rücksichtslose Fahrweise auf, Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach 00:00 Uhr, störte im Bereich der Lenaustraße in Mannheim das Fahrverhalten eines Mitsubishi-Fahrers, der den Motor wiederholt aufheulen ließ und die Straße auf und ab fuhr. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal stellte den Pkw kurz darauf fest. Der Fahrer roch stark nach Alkohol und hatte eine lallende Aussprache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Dem 58-Jährigen wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

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