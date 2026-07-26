PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 58-Jähriger fällt durch rücksichtslose Fahrweise auf, Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach 00:00 Uhr, störte im Bereich der Lenaustraße in Mannheim das Fahrverhalten eines Mitsubishi-Fahrers, der den Motor wiederholt aufheulen ließ und die Straße auf und ab fuhr. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal stellte den Pkw kurz darauf fest. Der Fahrer roch stark nach Alkohol und hatte eine lallende Aussprache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Dem 58-Jährigen wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Sebastian Vierling
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 17:52

    POL-MA: Mannheim-Schönau: Schwerer Unfall, Einsatz von Rettungshubschrauber, PM 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6321204, ereignete sich gegen 12:42 Uhr ein Verkehrsunfall in Mannheim-Schönau. Hierbei übersah ein 20-jähriger Mann, der mit seinem Elektro-Kleinkraftrad unterwegs war, einen 60-jährigen Fahrer in seinem PKW. Dieser war, nach ersten Erkenntnissen, langsam in den Kreuzungsbereich ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 12:56

    POL-MA: Mannheim-Schönau: Schwerer Unfall, Einsatz von Rettungshubschrauber, PM 1

    Mannheim (ots) - Derzeit sind der Rettungsdienst und die Polizei in der Königsberger Allee bei einem schweren Verkehrsunfall im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Maik Domberg Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren