Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Batterie Auslöser für Fahrzeugbrand, eine Person leicht verletzt

Weinheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 03:00 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in Weinheim im Bereich der Einmündung Mannheimer Straße/Weststraße gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Fahrzeugbatterie geriet der Motorraum eines Mercedes-Benz in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf einen daneben geparkten Skoda über, sodass bis zum Eintreffen der Weinheimer Feuerwehr beide Fahrzeuge bereits in Vollbrand standen. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt ein 79-jähriger Anwohner eine Rauchgasintoxikation und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr löschte letztlich die brennenden Pkw, an denen ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

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