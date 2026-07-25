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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Schwerer Unfall, Einsatz von Rettungshubschrauber, PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit sind der Rettungsdienst und die Polizei in der Königsberger Allee bei einem schweren Verkehrsunfall im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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