Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Schwerer Unfall, Einsatz von Rettungshubschrauber, PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit sind der Rettungsdienst und die Polizei in der Königsberger Allee bei einem schweren Verkehrsunfall im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

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