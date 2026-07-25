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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Autofahrer prallt gegen Verkehrsschild und beleidigt Einsatzkräfte

Hockenheim (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie ein 57-Jähriger in der Ludwig-Grein-Straße mit seinem Mercedes beim Ausfahren aus einer Parkbucht gegen ein Verkehrsschild prallte, das durch die Wucht des Aufpralls umknickte. Die Zeugin forderte den Fahrer daraufhin auf, den Wagen zu verlassen und auf die Polizei zu warten. Die kurz darauf eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte deutliche Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer feststellen. Er verweigerte seine Identität und beleidigte die Polizeibeamten im Beisein der Zeugin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,7 Promille.

Der Mann wurde auf das Polizeirevier verbracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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