Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs

Bammental (ots)

Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neckargemünd auf der B 45 an der Einmündung zur L 600 einen Mann fest, der in einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 33-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,9 Promille. Auf dem Polizeirevier entnahm ein hinzugerufener Polizeivollzugsarzt dem Betrunkenen eine Blutprobe.

Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Mann.

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