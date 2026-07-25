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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw bei Unfall überschlagen - PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6321103), ereignete sich in der Carl-Bosch-Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 23:55 Uhr ein 31-Jähriger mit einem Audi RS 3 die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Carl-Bosch-Straße. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in Kombination mit einem vorausgegangenen Alkoholkonsum verlor dieser in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Dort kam der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg befreit werden. Die 29-Jährige Beifahrerin und der 32-Jährige Mitfahrer konnten eigenständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen werden, weshalb diesem durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der nicht mehr fahrbereite Audi musste durch eine Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

Gegen den Fahrer wird nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Audi war bereits kurz vor dem Unfall aufgefallen. Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise geben können, werden geben, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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