PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6321109 kam es in den frühen Morgenstunden des Samstages (gegen 01:45 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Collinistraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache fing hier ein Balkon im 15. OG Feuer. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten allesamt durch die Einsatzkräfte verständigt und zum Verlassen des Hauses gebeten werden. Der Balkonbrand konnte anschließend auch recht zügig durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Nach Abschluss der Brandbekämpfungsmaßnahmen konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Person durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Jene kam zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch den Brandermittler des örtlich zuständigen Polizeireviers MA-Oststadt übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 01:59

    POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

    Mannheim (ots) - Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Collinistraße eingesetzt. Über die Brandursache selbst liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Bedingt durch die Einsatz -und Brandbekämpfungsmaßnahmen kann es zu Verkehrssperrungen kommen. Es wird nachberichtet. ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 00:15

    POL-MA: Heidelberg: Pkw bei Unfall überschlagen - PM 1

    Heidelberg (ots) - Aktuell kommt es in der Carl-Bosch-Straße in Heidelberg aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen war ein einzelner Pkw an dem Unfall beteiligt, der aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und auf dem Dach landete. Über das Ausmaß der Verletzungen der Insassen liegen derzeit noch keine genauen Informationen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren