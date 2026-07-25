Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6321109 kam es in den frühen Morgenstunden des Samstages (gegen 01:45 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Collinistraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache fing hier ein Balkon im 15. OG Feuer. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten allesamt durch die Einsatzkräfte verständigt und zum Verlassen des Hauses gebeten werden. Der Balkonbrand konnte anschließend auch recht zügig durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Nach Abschluss der Brandbekämpfungsmaßnahmen konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Person durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Jene kam zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch den Brandermittler des örtlich zuständigen Polizeireviers MA-Oststadt übernommen.

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