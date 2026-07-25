POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1
Mannheim (ots)
Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Collinistraße eingesetzt. Über die Brandursache selbst liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Bedingt durch die Einsatz -und Brandbekämpfungsmaßnahmen kann es zu Verkehrssperrungen kommen. Es wird nachberichtet.
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