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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw bei Unfall überschlagen - PM 1

Heidelberg (ots)

Aktuell kommt es in der Carl-Bosch-Straße in Heidelberg aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Nach ersten Erkenntnissen war ein einzelner Pkw an dem Unfall beteiligt, der aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und auf dem Dach landete. Über das Ausmaß der Verletzungen der Insassen liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor.

Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsmaßnahmen dauern an.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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