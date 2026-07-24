Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Größerer Verkehrsunfall - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6321079 ereignete sich am heutigen Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, auf der BAB 6 in Höhe Rauenberg und in Fahrtrichtung Heilbronn, ein größerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhren zunächst vier Fahrzeuge hintereinander den linken Fahrstreifen der Fahrbahn. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten die Fahrzeug-Führer allesamt bis zum Stillstand abbremsen. Eine 40-jährige VW-Fahrerin erkannte die Verkehrssituation allerdings zu spät und versuchte durch einen eingeleiteten Ausweichvorgang einen Verkehrsunfall mit ihrem Vordermann zu vermeiden. Die Frau touchierte jedoch durch das Ausweichen eine Betonleitwand und kollidierte dann mit dem vor ihr befindlichen Opel eines 56-jährigen Mannes. Durch diesen Zusammenprall verlor der VW letztlich den Bodenkontakt und überschlug sich, nachdem noch zwei weitere Fahrzeuge (VW und Ford) touchiert wurden. Anschließend kam die Unfallverursacherin mit ihrem VW auf dem Fzg-Dach zum Erliegen. Die 40-jährige Frau, der Opel-Fahrer, dessen 71-jähriger Mitfahrer und eine weitere 18-jährige VW-Fahrerin erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin wurde zudem zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik verbracht. Im weiteren Fortgang mussten noch alle vier Fahrzeuge von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und den erforderlichen Abschleppmaßnahmen mussten zeitweise auch noch unterschiedliche Fahrstreifen gesperrt werden. Die letzten Sperrungen konnten letzten Endes gegen 20:40 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro beziffert.

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