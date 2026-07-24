Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Größerer Verkehrsunfall - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Aktuell sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem größeren Verkehrsunfall auf der BAB 6, in Höhe Rauenberg und in Fahrtrichtung Heilbronn, eingesetzt. Mehrere Fahrzeuge scheinen in den Unfall verwickelt zu sein. Scheinbar hätte sich auch ein Fahrzeug überschlagen. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild der Unfallbeteiligten liegen derzeit allerdings noch keine gesicherten Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell