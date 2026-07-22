Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Radfahrer nach Unfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am Dienstagvormittag um 10 Uhr befuhren eine 24- und 23-Jährige gemeinsam mit ihren Fahrrädern den Fahrradweg im Kirchheimer Weg. Während der Fahrt verkeilten sich plötzlich die Lenker ihrer Räder ineinander, weshalb beide Frauen zu Fall kamen. Dabei wurden die 24-Jährige schwer und die 23-Jährige leicht verletzt. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

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