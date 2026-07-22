Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schulgebäude durch Steinwürfe beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 07 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt acht Fenster sowie die Fassade eines Schulgebäudes in der Werftstraße. Hierfür nutzten die Unbekannten mehrere Steine und warfen diese gegen das Schulgebäude. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621 / 1258-0, zu melden.

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