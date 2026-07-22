Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer in Sandhausen ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Unbekannte war zwischen 9:50 Uhr und 11:00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Kleegartenstraße, vom Rathaus kommend, unterwegs. Dabei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan und fuhr anschließend einfach davon. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf einen Verursacher oder eine Verursacherin liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06202/5709-0 zu melden.

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