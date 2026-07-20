Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 10-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Ein 10-jähriger Junge wurde am frühen Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eppelheim schwer verletzt.

Ein 26-jähriger Mann war gegen 13:20 Uhr mit einem BMW in der Seestraße in Richtung Ortskern unterwegs. Im Bereich einer Engstelle stieß er frontal mit dem 10-Jährigen zusammen, der ihm auf der Fahrbahn entgegenkam. Der Junge stürzte auf die Motorhaube und schließlich mit dem Rücken auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in eine Kinderklinik gebracht.

Bei der Seestraße handelt es sich um eine Einbahnstraße, die für Fahrradfahrende in beiden Fahrtrichtungen freigegeben ist.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

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