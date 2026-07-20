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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L599 bei Schwetzingen wurde ein 63-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Der Mann war gegen 16:30 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Überleitung von der L 99 auf die B 36 in Richtung Mannheim unterwegs. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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