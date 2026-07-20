Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto brennt aus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Lindberghstraße zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 1:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein BMW in Flammen steht. Das Feuer breitete sich aufgrund der trockenen Vegetation und des leichten Windes schnell auf umliegende Bäume, Büsche sowie einen großen Reifenstapel aus. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie die freiwilligen Feuerwehren Eppelheim und Plankstadt löschten den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Warum der BMW mit Erstzulassung 1989 in Flammen aufging, ist bislang unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung liegen jedoch nicht vor. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen.

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