Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Warnbaken beschädigt und weitergefahren - Zeugenaufruf

-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Mehrere Warnbaken wurden am Wochenende bei einem Verkehrsunfall auf der A 5 bei Hirschberg beschädigt.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte in der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 17:00 Uhr auf der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg mehrere Warnbaken erfasst. Diese blieben schließlich am Fahrbahnrand und auf der Fahrbahn liegen. Der Verursachende fuhr anschließend einfach davon.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell