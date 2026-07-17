St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Seit 19:22 Uhr ist die Feuerwehr auf einem Feld in der Nähe der Rheinstraße in St. Leon-Rot im Einsatz. Über die Rettungsleitstelle wurde der Brand von mehreren Heuballen gemeldet. Derzeit kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Gefährdung von Anwohnern ist zurzeit nicht gegeben, in den umliegenden Gemeinden kann es ...

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