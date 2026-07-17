POL-MA: Heidelberg
Schlierbach: Brandgeschehen an der Haltestelle Schlierbach/Ziegelhausen, PM 1
Heidelberg (ots)
Momentan befinden sich Kräfte der Polizei und Feuerwehr in einem Brandeinsatz an der Haltestelle Schlierbach/Ziegelhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brandausbruch, der auf die Haltestelle übergriff. Derzeit kann es aufgrund des Brandes zu Störungen im Bahnverkehr kommen.
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