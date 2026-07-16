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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit Wohnwagengespann - erheblicher Sachschaden entstanden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am frühen Dienstagnachmittag auf der A 6 in Höhe St. Leon-Rot.

Ein 29-jähriger Mann war gegen 13:45 Uhr mit seinem Lastwagen auf der A 5 in Richtung Heidelberg unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr er zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf auf den Wohnwagen eines 73-jährigen Gespann-Fahrers auf. Der Wohnwagen wurde auf das Zugfahrzeug geschoben, welches sich nach rechts drehte und in die Leinplanken prallte.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Am Wohnwagen wurde das Heck komplett zerstört und die Deichsel beschädigt. Am Zugfahrzeug wurden die Anhängerkupplung und die Heckstoßstange aus der Verankerung gerissen und die Fahrzeugfront stark beschädigt. Auch der Lastwagen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die rechte Fahrspur vorübergehend gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Walldorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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