Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: Traktor kippt um - hoher Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich auf einem Flurstück am Reihener Weg ein Unfall mit einem Traktorgespann. Ein 69-Jähriger war um kurz vor 17 Uhr mit einem Traktor samt beladenem Anhänger unterwegs. Nach aktuellem Erkenntnisstand unterlief dem Mann an einem abschüssigen Bereich ein Fahrfehler, wodurch der Anhänger das Zugfahrzeug hangabwärts schob. Auf dem Feld verlor das Gespann die Haftung und der Traktor kippte um. Er kam quer zur Fahrtrichtung auf der Seite liegend zum Stillstand. Hierbei wurde die Deichsel des Anhängers, Teile im Anbaubock-Bereich des Traktors und die Fahrerkabine beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

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