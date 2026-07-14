Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Fahrstreifensperrung wegen Verkehrsunfall - Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Während das Wohnwagengespann von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden musste, konnte der beschädigte Lkw seine Fahrt bis zur nächsten Ausfahrt fortsetzen. Nach den erforderlichen Reinigungsarbeiten des rechten Fahrstreifens konnte die Unfallstelle mittlerweile wieder freigegeben werden. Personen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

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