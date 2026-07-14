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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddieb beobachtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Straße Max-Planck-Ring gegen 00:40 Uhr zu einem Diebstahl eines Fahrrads, welcher durch einen Zeugen beobachtet werden konnte. Der Zeuge meldete sich über den Polizeinotruf und teilte mit, dass er beobachtet hatte, wie ein Mann ein Fahrrad in sein Auto geladen hatte. Als der Unbekannte den Zeugen erblickte, fuhr dieser mit noch geöffnetem Kofferraum in Richtung Czernyring fluchtartig davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte das Auto durch die Streifenbesatzungen nicht mehr aufgefunden werden. Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich
   -	ca. 35-40 Jahre alt
   -	ca. 180 cm groß
   -	kräftige bis dickliche Statur

Der Unbekannte fuhr vermutlich einen schwarzen Kombi. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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