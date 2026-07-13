Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Geschäftsgebäude - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag, 16:15 Uhr, und Freitagmorgen, 06:50 Uhr, wurde in ein Geschäftsgebäude im Gewerbepark Hardtwald eingebrochen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Zerschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Im Gebäudeinneren durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume und öffneten eine verschlossene Tür ebenfalls gewaltsam. Aus den Räumlichkeiten wurden Gegenstände im Wert eines niedrigen dreistelligen Bereichs entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen des Fensters und der Tür entstand schätzungsweise ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

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