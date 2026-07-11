Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/RNK: Flächenbrand gelöscht, Vollsperrung K 4250 aufgehoben

Ketsch/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gegen 16:30 Uhr, zu einem Flächenbrand im Feldbereich am Kraichbach, entlang der Speyerer Straße (K4250), in Ketsch. Nach ersten Erkenntnissen geriet dort ein landwirtschaftlich genutztes Feld in Brand. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zwischenzeitlich gelöscht und die Sperrung der Speyerer Straße kurz nach 18:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch unklar.

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