POL-MA: Ketsch/RNK: Flächenbrand gelöscht, Vollsperrung K 4250 aufgehoben
Ketsch/RNK (ots)
Wie bereits berichtet, kam es gegen 16:30 Uhr, zu einem Flächenbrand im Feldbereich am Kraichbach, entlang der Speyerer Straße (K4250), in Ketsch. Nach ersten Erkenntnissen geriet dort ein landwirtschaftlich genutztes Feld in Brand. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zwischenzeitlich gelöscht und die Sperrung der Speyerer Straße kurz nach 18:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch unklar.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell