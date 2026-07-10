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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Rücksichtsloser Autofahrer bremst Fahrschulauto aus - Zeugen und Geschädigte gesucht

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete am Mittwochabend auf der A 6 bei Ketsch ein unbekanntes Fahrschulauto und bremste dieses im Anschluss aus.

Der Unbekannte war gegen 18 Uhr mit einem Fahrzeug mit MA-Kennzeichen auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz vor einer Baustelle überholte er auf dem Standstreifen mehrere Fahrzeuge, die die rechte Fahrspur befuhren. Unmittelbar vor einem Fahrschulauto wechselte er wieder auf die rechte Fahrspur und bremste anschließend bis zum Stillstand ab. Dadurch musste der Fahrer des Fahrschulautos eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Im weiteren Verlauf überholte das Fahrschulauto schließlich den Unbekannten auf der linken Spur. Dieser wiederum beschleunigte stark und befuhr zunächst den abgesperrten Standstreifen, bevor er wiederum auf die rechte Fahrspur wechselte und davonfuhr.

Ein Zeuge, der den Vorgang beobachtet hatte, informierte die Polizei. Er beschrieb den Fahrer wie folgt:

   - Männliche Person
   - Ca. 40 Jahre alt
   - Trug eine Sonnenbrille

Die weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet und sachdienliche Hinweise zu den beiden beteiligten Fahrzeuge und deren Fahrer geben können sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 bei der Autobahnpolizei Walldorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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