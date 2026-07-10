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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter bricht in Kiosk ein - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 02:10 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kiosk in der Bergheimer Straße ein und entwendete mehrere Warenartikel.

Gegen 02:10 Uhr warf eine bislang unbekannte Täterschaft die verglaste Eingangstür des Kioskes mit Hilfe eines Gullideckels ein und betrat daraufhin die Räumlichkeiten. Nachdem der Unbekannte mehrere Artikel im Wert von etwa 1.200 Euro an sich genommen hatte, flüchtete dieser in Richtung Thibautstraße.

Die Täterschaft kann wie folgt beschrieben werden:

   -vermutlich männlich
   -trug ein T-Shirt, kurze Hose, T-Shirt oder Tuch um den Kopf 
gebunden und führte eine Tüte mit sich.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06221 / 1857-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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