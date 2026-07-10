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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung in Gebäude - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum hat eine unbekannte Täterschaft in einem Gebäude in der Collinistraße Wände im Gebäudeinneren mit Graffiti besprüht. Des Weiteren wurden durch die Unbekannten Glasscheiben zerschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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