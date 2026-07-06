Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gebäudebrand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6308928), kam es am Montagmittag gegen 12:00 Uhr auf einem Anwesen in der Marie-Clauss-Straße zu einem Brandgeschehen.

Die Flammen auf dem Dach eines Rohbaus konnten zwischenzeitlich von der Berufsfeuerwehr Heidelberg gelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entzündete sich bei Schweißarbeiten auf dem Dach dort gelagertes Dämmmaterial.

Ein Bauarbeiter, der selbst Löschversuche unternommen hatte, erlitt durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden.

An dem noch im Rohbau befindlichen Gebäude entstand nach aktuellen Erkenntnissen kein Schaden. Der Wert des in Flammen aufgegangenen Dämmmaterials wird auf etwa 30.000 EUR geschätzt.

Der Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

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