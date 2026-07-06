Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Parkbank angezündet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft beschädigte am frühen Samstagmorgen gegen 00:25 Uhr im Schlossgarten an der Rheinpromenade im Bereich der Tennisanlage eine Parkbank durch Brandlegung. Die Täterschaft entzündete zunächst mehrere Bücher und platzierte diese auf der Holzbank. Schnell griff das Feuer auf die Parkbank über. Aufmerksame Zeugen alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand schließlich löschen und ein Übergreifen auf die angrenzende Vegetation verhindern.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

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