POL-MA: Mannheim: Verletzte Person nach Unfall mit E-Scooter
Mannheim (ots)
Am Samstagnachmittag kam es an der Kreuzung Bismarckstraße / Kaiserring gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter, bei welchem die E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde.
Eine 32-jährige Frau fuhr mit einem E-Scooter von der Bismarckstraße kommend in Richtung der Straße Kaiserring. Nach derzeitigen Ermittlungsstand missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem VW auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Bismarckstraße und konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die 32-Jährige leicht verletzt.
Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.
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