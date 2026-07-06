PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verletzte Person nach Unfall mit E-Scooter

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es an der Kreuzung Bismarckstraße / Kaiserring gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter, bei welchem die E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde.

Eine 32-jährige Frau fuhr mit einem E-Scooter von der Bismarckstraße kommend in Richtung der Straße Kaiserring. Nach derzeitigen Ermittlungsstand missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem VW auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Bismarckstraße und konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die 32-Jährige leicht verletzt.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 14:05

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorrad entzieht sich Kontrolle - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmorgen wollte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim eine Person, welche mit einem Motorrad unterwegs war, in der Hammelnbächer Straße gegen 02:10 Uhr kontrollieren. Die Person jedoch missachtete alle Haltesignale der Beamten und entzog sich durch Beschleunigen ihres ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 13:42

    POL-MA: Heidelberg: Falscher Arzt ergaunert hohen Bargeldbetrag - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Freitag, den 03.07.2026, wurde eine 87-jährige Frau im Heidelberger Stadtteil Boxberg Opfer eines sogenannten Schockanrufs und übergab einem Unbekannten einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag. Gegen Mittag erhielt die Seniorin einen Anruf eines vermeintlichen Arztes der Notaufnahme einer Universitätsklinik. Dieser teilte ihr mit, ihr Sohn sei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren