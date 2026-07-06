Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto angefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 19 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Friedensplatz in der Theodor-Heuss-Anlage geparkten Renault. Hierdurch entstand an dem Renault Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin und das unbekannte Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621 / 174-3310, zu melden.

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