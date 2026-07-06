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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gebäudebrand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und der Feuerwehr aufgrund eines Brandgeschehen in der Marie-Clauss-Straße im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß, Verletzten oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor.

Aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen und der starken Rauchentwicklung ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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