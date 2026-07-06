Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rangieren Auto beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht ein unbekannter Verkehrsteilnehmender am Samstagabend in Wiesloch und fuhr anschließend einfach davon.

Der oder die Unbekannte rangierte gegen 22 Uhr in der Straße Zur Tuchbleiche rückwärts und stieß dabei gegen einen geparkten VW. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs fuhr anschließend einfach davon. Der VW wurde im Frontbereich massiv beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell