Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Terrasse gerät aus unbekannten Gründen in Brand

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:55 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Terrassenbrands in der Straße Im Schlägle aus.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Neckarbischofsheim konnten die Flammen schnell gelöscht und somit ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung und um einen weiteren Brandausbruch zu verhindern, musste die aus Holz bestehende Terrasse gänzlich entfernt sowie ein Teil der Dämmung des Wohnhauses geöffnet werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Der Grund für den Brandausbruch ist ebenfalls noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der Hitze an der Hausfassade wurde durch die Feuerwehr eine Brandwache über einen Zeitraum von ca. einer Stunde durchgeführt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim, insbesondere zur Brandursache, dauern derzeit an.

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