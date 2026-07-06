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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann von Personengruppe angegriffen- Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Heidelberg-Bergheim zu einem körperlichen Angriff auf einen 48-Jährigen. Nach aktuellem Kenntnisstand soll der Mann um kurz vor 4 Uhr auf der Bergheimer Straße auf Höhe eines Hotels von einer Gruppe junger Männer attackiert worden sein. 5 bis 7 Personen sollen den 48-Jährigen ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen haben. Was der Anlass für die Körperverletzungen war, ist bislang unklar. Der Geschädigte kam aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine detaillierte Beschreibung der Angreifer liegt noch nicht vor. Es soll sich dabei aber um Jugendliche gehandelt haben. Einer der Tatverdächtigen soll ein rotschwarzes Hemd und ein anderer ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Hose getragen haben. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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