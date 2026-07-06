Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unklarer Wasseraustritt in der Steckelsgasse - PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6308410), wurden um 16:15 Uhr in der Steckelsgasse größere Wassermassen gemeldet, welche auf der Straße stadteinwärts flossen. Ersten Informationen zufolge waren es mehrere hundert Kubikmeter Wasser. Ursächlich hierfür war ein Wasserrohrbruch. Die Stadtwerke konnten den zunächst unklaren Ursprung schnell lokalisieren. Für die Reparatur musste das Wasser in der Steckelsgasse und angrenzenden Straßenzügen abgestellt werden. Ab 17:45 Uhr waren nahezu alle Haushalte wieder an das Wassernetz angeschlossen. Die Reparaturarbeiten durch die Stadtwerke waren letztlich um 05:30 Uhr abgeschlossen.

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