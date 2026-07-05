Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand aufgrund unbekannter Ursache - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6308423), ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf der B36 in Fahrtrichtung Schwetzingen ein Fahrzeugbrand. Entgegen der ersten Meldung muss die zunächst gemeldete Örtlichkeit korrigiert werden; der Einsatzort befand sich zwischen der Ausfahrt Mannheim-Rheinau und Mannheim-Rheinau-Süd.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Ford bereits in Vollbrand, die Flammen hatten auf eine angrenzende Hecke übergegriffen. Durch die Löscharbeiten und anschließenden Reinigungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Ursächlich für das Brandgeschehen war ein technischer Defekt, wie erste Erkenntnisse ergaben.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrer des Fords nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde durch die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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