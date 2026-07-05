POL-MA: Mannheim-Rheinau
B36: Fahrzeugbrand aufgrund unbekannter Ursache, PM 1
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei bei einem Fahrzeugbrand auf der B36 in Mannheim-Rheinau, Höhe Feuerwehrwache Süd, im Einsatz.
Der Pkw befindet sich auf dem Standstreifen der B36 Mannheim in Richtung Karlsruhe zwischen Mannheim-Rheinau-Süd und A6, Mannheim/Schwetzingen.
Durch die starke Rauchentwicklung sowie die Löscharbeiten kommte es derzeit zu leichten Verkehrsbeeinträchtigung.
Es wird nachberichtet.
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