Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau

B36: Fahrzeugbrand aufgrund unbekannter Ursache, PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei bei einem Fahrzeugbrand auf der B36 in Mannheim-Rheinau, Höhe Feuerwehrwache Süd, im Einsatz.

Der Pkw befindet sich auf dem Standstreifen der B36 Mannheim in Richtung Karlsruhe zwischen Mannheim-Rheinau-Süd und A6, Mannheim/Schwetzingen.

Durch die starke Rauchentwicklung sowie die Löscharbeiten kommte es derzeit zu leichten Verkehrsbeeinträchtigung.

Es wird nachberichtet.

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