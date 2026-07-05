Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wallstadt, BAB 6 - Pkw-Brand - Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es kurz nach 16:00 Uhr, zu einem Pkw-Brand auf der BAB 6, Höhe Mannheim-Wallstadt, Fahrtrichtung Frankfurt. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Fahrzeugbrand und die erforderlichen Löscharbeiten, haben sich Betriebsflüssigkeiten aus dem Pkw über alle drei Fahrstreifen verteilt, weshalb eine Reinigung der Fahrstreifen erforderlich ist. Daher muss die Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt noch längere Zeit aufrecht erhalten werden. Der Verkehr in Richtung Frankfurt wird deshalb ab dem Autobahnkreuz Mannheim über die BAB 656 abgeleitet. Die im Stau befinden Fahrzeuge werden durch die Polizei ausgeleitet. Sobald die Fahrbahnsperrung aufgehoben werden kann, wird dies nachberichtet.

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