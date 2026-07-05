Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Unklarer Wasseraustritt in der Steckelsgasse PM 1

Heidelberg (ots)

Heute gegen 16.15 Uhr kam es in Heidelberg-Handschuhsheim in der Steckelsgasse, aufgrund bislang unbekannter Ursache, zu einem Wasseraustritt.

Feuerwehr sowie Polizei befinden sich vor Ort.

Es wir nachberichtet.

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