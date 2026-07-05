POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Unklarer Wasseraustritt in der Steckelsgasse PM 1
Heidelberg (ots)
Heute gegen 16.15 Uhr kam es in Heidelberg-Handschuhsheim in der Steckelsgasse, aufgrund bislang unbekannter Ursache, zu einem Wasseraustritt.
Feuerwehr sowie Polizei befinden sich vor Ort.
Es wir nachberichtet.
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